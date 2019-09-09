Трамп предложил свое посредничество на переговорах Москвы и Киева

Выступая на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп высказал желание поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной. При необходимости, оговорился при этом Трамп. Он оценил обмен между Москвой и Киевом по формуле 35 на 35.

Это большой и позитивный шаг, подчеркнул 45-й президент США. Перед вылетом в Северную Каролину Дональд Трамп ответил на вопрос, готов ли он принять участие в переговорах в нормандской формате, сообщает ТАСС.

"Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие", — ответил американский президент.

По обмену в Россию вернулся журналист РИА Новости Кирилл Вышинский. В Киеве ему было предъявлено абсурдное обвинение в госизмене. На Украину из российского СИЗО были возвращены моряки, задержанные за незаконное пересечение в ноябре 2018 года российской границы в Керченском проливе. При этом украинские моряки уже заявили о том, что снова готовы нарушить российскую границу.