"Витязь" прервал победную серию московского "Динамо" в КХЛ, у Макеева дубль

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подольский "Витязь" на домашнем льду обыграл московское "Динамо" со счетом 4:1.

У победителей встречи дубль оформил Алексей Макеев (10-я и 44-я минуты) и по разу отличились Евгений Монс (3) и Святослав Гребенщиков (33), а у гостей единожды отличился Юусо Хиетанен (24). Хоккеисты подмосковной команды Павел Чернов и Александр Семин записали на свой счет по две результативные передачи.

"Динамо" прервало серию из трех побед, потерпело первое поражение в сезоне и с шестью очками занимает второе место в Западной конференции, а "Витязь" в ней же расположился на первой строчке, имея в активе также шесть очков.

В следующем матче турнира подопечные Владимира Крикунова 12 сентября в Ярославле сыграют с "Локомотивом", а команда из Подольска в тот же день примет "Сочи".