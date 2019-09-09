Политический кризис в Италии завершился

В Италии новое правительство Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента. Во вторник по этому вопросу проголосует Сенат.

Новый Совет министров сформировали прежние противники – "Движение 5 звезд" и Демократическая партия. Таким образом, Италии удалось выйти из правительственного кризиса, начатого с подачи партии "Лига" — ранее она входила в правящую коалицию, а теперь стала оппозиционной.

Джузеппе Конте анонсировал "сезон реформ", которые будут направлены на снижение налоговой нагрузки, сообщает телеканал "Россия 24".