Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России в Калининграде обыграла национальную команду Казахстана с минимальным счетом – 1:0.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Победу российской команде принес защитник Марио Фернандес, который забил головой на 89-й минуте после того, как со стандарта мяч во вратарскую отправил Александр Головин.

Подопечные Станислава Черчесова одержали пятую победу кряду и 13 очками занимают второе место в группе I, а Казахстан расположился на третьей строчке, имея в активе семь очков. Лидирует Бельгия (18), на четвертом месте – Кипр (7), на пятом – Шотландия (6), на шестом – Сан-Марино (0).

В следующем матче квалификации Евро-2020 сборная России 10 октября на поле стадиона "Лужники" в Москве сыграет с командой Шотландии, а Казахстан днем ранее примет Кипр.