Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

Из трюма перевернувшегося у побережья американского штата Джорджия грузового судна Golden Ray извлечены трое из четырех заблокированных там моряков. Местонахождение четвертого выжившего определено, спасатели будут пытаться вызволить и его.

Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС. В машинном отделении были заблокированы четыре члена экипажа – граждане Республики Корея.