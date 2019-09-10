Голландия разгромила Эстонию, Германия переиграла Северную Ирландию в отборе на Евро-2020

В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Голландии на поле "Ле Кок Арены" в Таллине разгромила национальную команду Эстонии – 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Райан Бабель (17-я и 57-я минуты), а также по разу отличились Мемфис Депай (76) и Жоржиньо Вейналдум (87). Депай, помимо гола, записал на свой счет две голевые передачи.

В параллельной игре Германия переиграла Северную Ирландию (2:0) благодаря голам Марцеля Хальстенберга (48) и Сержа Гнабри (90+2).

Таким образом, в группе С с 12 очками лидируют немцы, на втором месте расположились североирландцы (12 очков), на третьем – голландцы (9), на четвертом – белорусы (3), на пятом – эстонцы (0).