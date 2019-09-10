Жертвами крупного ДТП в Нигерии стали 11 человек

В центральной части Нигерии в результате крупной автомобильной аварии погибли 11 человек, еще четверо пострадали. Столкновение сразу трех автомашин произошло на окраине района Акванга штата Насарава.

Частые дорожные происшествия со смертельным исходом в Нигерии вызваны плохим состоянием автодорог, их загруженностью и неосторожностью водителей, напоминает ТАСС.