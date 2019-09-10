Сборная Бельгии обыграла Шотландию, у Де Брюйне гол и три голевых передачи

В матче отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Бельгии на поле "Хэмпден Парк" в Глазго разгромила национальную команду Шотландии со счетом 4:0.

У победителей встречи голами отметились Ромелу Лукау (9-я минута), Томас Вермален (24), Тоби Алдервейрелд (32) и Кевин Де Брюйне (82), который также записал на свой счет три результативных передачи.

В параллельной игре сборная России переиграл Казахстан с минимальным счетом – 1:0, а Кипр разгромил команду Сан-Марино (4:0).

Таким образом, в группе I c 18 очками лидирует Бельгия, на второй строчке расположилась Россия (15 очков), на третьей – Казахстан (7), на четвертой – Кипр (7), на пятой – Шотландия (6), на шестой – Сан-Марино (0).