Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было

В матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная России обыграла Казахстан (1:0). Главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Команда правильно была расставлена. Не хватало только последнего паса и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС. – Казахстан хорошая команда, у них семь очков. Виден почерк тренера".

Помимо этого, Черчесов оценил поддержку сборной в Калининграде на пять с плюсом по четырехбальной системе: "хороший город, нас тут хорошо встречают. Единственное, мы ничего не видим кроме стадиона и гостиницы".

Напомним, сборная России одержала пятую победу кряду и с 15 очками занимает второе место в группе I, а Казахстан расположился на третьей строчке, имея в активе семь очков. Лидирует Бельгия (18), на четвертом месте – Кипр (7), на пятом – Шотландия (6), на шестом – Сан-Марино (0).