Кораблекрушение у берегов США обошлось без жертв

Американским спасателям удалось извлечь из трюма перевернувшегося у побережья штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего — четвертого — из заблокированных в нем членов экипажа. В результате все моряки спасены.

В ближайшее время начнутся работы по предотвращению возможного урона окружающей среде и перемещению судна, передает ТАСС.

Как сообщалось, 20 из 24 членов экипажа перевозившего автомашины грузового судна были эвакуированы в минувшее воскресенье, еще трое были спасены в понедельник. Всего после крушения в машинном отделении Golden Ray судна оставались заблокированными четверо моряков, граждан Республики Корея.