Северная Корея провела новые ракетные пуски

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что во вторник, 10 сентября, Северная Корея дважды выпустила в сторону Японского моря неопознанные снаряды.

Пуски были произведены из внутреннего района северокорейской провинции Пхенан-Намдо. О типе снарядов, дальности их полета и максимальной высоте не сообщается, передает "Интерфакс".

По информации Примгидромета, в Приморском крае — единственном регионе России, граничащим с Северной Кореей — пуск ракет в КНДР не повлиял на радиационный фон, который в настоящее время соответствует обычным показателям и составляет 11 микрорентген в час.