Александр Головин: с Казахстаном играли неважно, с этим нельзя не согласиться

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от победы над командой Казахстана (1:0) в матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"В некоторых моментах пытались играть как команда, в некоторых – на себя, – приводит слова Головина Sport24.ru. – Не все получалось, не все было идеально. Играли неважно, с этим нельзя не согласиться, но главное, что есть три очка".

Напомним, сборная России одержала пятую победу кряду и с 15 очками занимает второе место в группе I, а Казахстан расположился на третьей строчке, имея в активе семь очков. Лидирует Бельгия (18), на четвертом месте – Кипр (7), на пятом – Шотландия (6), на шестом – Сан-Марино (0).