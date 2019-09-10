Паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре близка к пиковой

После дождей в Комсомольске-на-Амуре из-за подъема уровня воды в Амуре и разлива рек и ручьев подтоплены улицы, дома, школы, детские сады и больницы. Одна из дамб подмыта.

К настоящему времени уровень воды в Амуре у города достиг отметки 827 сантиметров, поднявшись на 12 сантиметров. В ближайшее время гидрологи ждут дальнейшего повышения уровня еще на 20-30 сантиметров, после чего он должен стабилизироваться и пойти на спад, передает ТАСС.

В Комсомольске –на –Амуре сейчас подтоплены 127 частных домов, 451 приусадебный участок, затоплены подвалы 273 многоквартирных домов, 30 школ и детских садов. В 65 домах в целях безопасности отключен свет. Городская ливневая канализация закрыта уже больше двух недель из-за высокого уровня воды в Амуре, поэтому воде некуда уходить.