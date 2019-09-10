Российские моряки спасли северокорейского рыбака

Инцидент произошел у берегов Приморья. После шторма иностранец оказался в воде. Спасло мужчину только то, что он ухватился за кусок пенопласта. В таком положении он дрейфовал больше 10 часов, пока его не заметили российские моряки. Они кинули ему спасательный круг, после чего рыбака удалось поднять на судно.

После осмотра медиками, его передали пограничникам. В ближайшее время рыбака доставят на родину, сообщает телеканал "Россия 24".