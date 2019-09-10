Государственная Дума начинает осеннюю сессию

Во вторник пройдет первое пленарное заседание ГД РФ. На нем депутаты традиционно рассмотрят проект бюджета страны. Продолжат работу над пакетом антитабачных законопроектов, а также над инициативами о дистанционной продаже лекарств.

Работы до конца года запланировано много — более двух сотен законопроектов, уже принятых в первом чтении. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает телеканал "Россия 24".

"Кроме повестки напряженной, кроме вопросов, которые будут вынесены в законопроекты первого чтения, второго чтения. Мы будем разговаривать о повышении качества работы, ответственности, о необходимости реализации в первую очередь приоритетов, которые у нас есть, это исполнение послания президента, его законодательное обеспечение и реализация национальных проектов", — заявил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы.