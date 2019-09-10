Российским таксистам устроят тотальную проверку

Водителей могут начать проверять по государственной базе данных. С таким предложением выступили крупнейшие агрегаторы. Допускать до работы предлагают только тех, кто пройдет проверку на алкогольную и наркотические зависимости.

Отказ в трудоустройстве может получить водитель, у которого есть судимость или его уже лишали водительских прав, сообщает телеканал "Россия 24". В будущем, обещают инициаторы, может появиться единый реестр шоферов, допущенных к работе.