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10 сентября 201905:36

Ученые утверждают, что обнаружен механизм, который обезвреживает вирус СПИД

Ученые утверждают, что обнаружен механизм, который обезвреживает вирус СПИД

В Южно-Уральском государственном университете заявили, что открыты новые органические соединения, действующие как противовирусные препараты. Попадая в организм, они делают безопасной молекулу вируса, "изымают" из нее атом цинка.

Исследованием занимается команда ученых из России, Швейцарии, Великобритании, Финляндии и США, сообщает телеканал "Россия 24". По их данным, новые препараты можно применять для лечения заболеваний, с похожим типом действия. Например, некоторых видов онкологии. Обнаруженные соединения, при своей высокой антивирусной активности, не "отравляют", при этом, обычные клетки организма.

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