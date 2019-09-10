В Японии горит солнечная электростанция

Крупнейшая плавучая солнечная электростанция Японии охвачена огнем. Предполагаемая причина возгорания — сильные ветра, вызванные тайфуном Факсай, который в понедельник обрушился на Японию.

По мнению пожарных, под напором ветра некоторые панели могли складываться друг с другом и перегреваться. Сейчас огнем охвачено уже около 50 панелей, сообщает телеканал "Россия 24". Информации о пострадавших нет.