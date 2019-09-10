Вокруг света в 77 лет: британская яхтсменка установила рекорд мира

77-летняя жительница Великобритании Жанна Сократ установила мировой рекорд. Она стала старейшим человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, без остановок и без посторонней помощи.

Женщина провела в море 330 дней, сообщает телеканал "Россия 24". Это не первая ее попытка совершить кругосветное путешествие в одиночку. С 2016 года она предприняла несколько попыток, но ей пришлось отказаться из-за сильного моря, повреждения лодки или травм.