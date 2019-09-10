Илья Воробьев: много работы предстоит сделать в "Металлурге"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" проиграл "Автомобилисту" (2:3 Б). Илья Воробьев, вновь возглавивший "Магнитку", поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Соперника с победой. Очко мы все-таки сегодня заработали. Но так много с "Автомобилистом" удаляться нельзя, над этим надо работать, – приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ. – Много работы предстоит, чтобы сделать из "Металлурга" то, что мы хотим сделать. Довольно много вещей, которые надо нам подправить и изменить. Физика судя по всему не самая оптимальная: не самые мы подвижные. Впрочем, это хорошо, когда есть над чем работать. Будем работать".

Напомним, Воробьев ранее уже тренировал "Металлург". Под его руководством клуб в сезоне-2015/16 стал обладателем Кубка Гагарина. 7 сентября Воробьев сменил на посту главного тренера магнитогорского клуба Йозефа Яндача, который был отправлен в отставку после поражения от "Витязя" (0:2).