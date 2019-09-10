Жертвами наводнения в Таиланде стали десятки людей

На севере и северо-востоке Таиланда наводнения, вызванные сильными дождями, привели к гибели 28 человек. В результате удара стихии в регионе были повреждены более 370 тысяч домохозяйств.

Многие люди вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных убежищах, передает ТАСС. По оценке местных властей, это самое сильное наводнение за последние 17 лет.

Метеорологическое управление Таиланда прогнозирует, что в период с 11 по 15 сентября сильные дожди могут вызвать новые внезапные наводнения на севере и северо-востоке королевства.