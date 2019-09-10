Юрий Жирков: где комфортнее играть? Не знаю, я сам запутался

Защитник сборной России Юрий Жирков поделился впечатлениями от победы над командой Казахстана (1:0) в матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Тяжелый матч, хорошо, что выиграли на последних минутах. Очень тяжелая игра. Все было, как всегда, через два дня на третий матч, ничего сложного, – приводит слова Жиркова пресс-служба РФС. – В чем секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо. Играет вся команда. Сегодня взяли важные три очка, оторвались от сборной Шотландии, все в наших руках. У нас в конце не получался последний пас. Хорошо, что Фернандес забил. Соперник хорошо играл в обороне, не оставлял свободные зоны, компактно и быстро перемещался. Где мне комфортнее играть? Не знаю, я сам запутался".

Напомним, сборная России одержала пятую победу кряду и с 15 очками занимает второе место в группе I, а Казахстан расположился на третьей строчке, имея в активе семь очков. Лидирует Бельгия (18), на четвертом месте – Кипр (7), на пятом – Шотландия (6), на шестом – Сан-Марино (0).