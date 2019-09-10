Президент "Урала" готов взять Кокорина и Мамаева

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что готов принять в свой клуб полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина. Оба футболиста в скором времени выйдут из мест заключения.

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым. Договор Кокорина с "Зенитом" истек, и оба игрока являются свободными агентами. Григорий Иванов заявил, что готов пригласить обоих игроков в свой клуб.

"Если Мамаев и Кокорин захотят играть в "Урале»" мы будем с ними разговаривать. Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. Мы готовы предложить им поиграть за нас. Но "Урал" не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты", — приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".

Ранее о возможности приглашения Александра и Павла в "Ахмат" заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "Зенит" в свою очередь готов предложить Кокорину новый контракт.