Тема:

Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 51 минута назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 сентября 201908:01

Президент "Урала" готов взять Кокорина и Мамаева

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что готов принять в свой клуб полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина. Оба футболиста в скором времени выйдут из мест заключения.

"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым. Договор Кокорина с "Зенитом" истек, и оба игрока являются свободными агентами. Григорий Иванов заявил, что готов пригласить обоих игроков в свой клуб.

"Если Мамаев и Кокорин захотят играть в "Урале»" мы будем с ними разговаривать. Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. Мы готовы предложить им поиграть за нас. Но "Урал" не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты", — приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".

Ранее о возможности приглашения Александра и Павла в "Ахмат" заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "Зенит" в свою очередь готов предложить Кокорину новый контракт.

Ранее по теме

Сейчас

07:22

Жертвами наводнения в Таиланде стали десятки людей

05:19

Паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре близка к пиковой

03:48

Британский парламент проголосовал против досрочных выборов

02:26

Северная Корея провела новые ракетные пуски

00:44

Жертвами крупного ДТП в Нигерии стали 11 человек

23:29

Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

21:04

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Государственная Дума начинает осеннюю сессию

Государственная Дума начинает осеннюю сессию

3 часа назад
Паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре близка к пиковой

Паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре близка к пиковой

3 часа назад
Северная Корея провела новые ракетные пуски

Северная Корея провела новые ракетные пуски

6 часов назад
Президент "Урала" готов взять Кокорина и Мамаева

Президент "Урала" готов взять Кокорина и Мамаева

51 минута назад
"Не рассчитал": Дима Билан извинился за сорванный концерт

"Не рассчитал": Дима Билан извинился за сорванный концерт

5 минут назад
Старение населения: 10 стран с самым низким числом детей

Старение населения: 10 стран с самым низким числом детей

2 часа назад
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

10 часов назад
Кирилл Вышинский: абсурдность дела против меня понимали даже в СБУ

Кирилл Вышинский: абсурдность дела против меня понимали даже в СБУ

8 часов назад
Ученые утверждают, что обнаружен механизм, который обезвреживает вирус СПИД

Ученые утверждают, что обнаружен механизм, который обезвреживает вирус СПИД

3 часа назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

17 часов назад
Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

23 часа назад
Прокуроры 50 штатов объявили об антимонопольном расследовании против Google

Прокуроры 50 штатов объявили об антимонопольном расследовании против Google

2 часа назад
Вокруг света в 77 лет: британская яхтсменка установила рекорд мира

Вокруг света в 77 лет: британская яхтсменка установила рекорд мира

3 часа назад
В Японии горит солнечная электростанция

В Японии горит солнечная электростанция

3 часа назад
Российским таксистам устроят тотальную проверку

Российским таксистам устроят тотальную проверку

3 часа назад
Глава Fight Nights Global: отец Хабиба – главный герой турнира UFC 242

Глава Fight Nights Global: отец Хабиба – главный герой турнира UFC 242

4 часа назад
Британский парламент проголосовал против досрочных выборов

Британский парламент проголосовал против досрочных выборов

5 часов назад
Кораблекрушение у берегов США обошлось без жертв

Кораблекрушение у берегов США обошлось без жертв

7 часов назад
Политический кризис в Италии завершился

Политический кризис в Италии завершился

9 часов назад
Надежда Савченко стала официально безработной

Надежда Савченко стала официально безработной

9 часов назад
В Нидерландах застрелены двое детей и мужчина

В Нидерландах застрелены двое детей и мужчина

10 часов назад
Идеальный финал: после битвы с Надалем Медведев стал четвертой ракеткой мира

Идеальный финал: после битвы с Надалем Медведев стал четвертой ракеткой мира

11 часов назад
Пока в товарищах согласья нет: Москва, Киев и Брюссель назвали место и время переговоров по газу

Пока в товарищах согласья нет: Москва, Киев и Брюссель назвали место и время переговоров по газу

11 часов назад
Выбор сделан: как обновилась власть в регионах и как изменится лицо Мосгордумы

Выбор сделан: как обновилась власть в регионах и как изменится лицо Мосгордумы

11 часов назад
Во "ВКонтакте" запустился сервис с аудиокнигами по подписке

Во "ВКонтакте" запустился сервис с аудиокнигами по подписке

11 часов назад
Напавший на Памфилову арестован на два месяца

Напавший на Памфилову арестован на два месяца

13 часов назад
Турнир претендентов-2020. FIDE одобрила заявку Екатеринбурга

Турнир претендентов-2020. FIDE одобрила заявку Екатеринбурга

14 часов назад
В Windows 10 появятся звонки через Android-смартфоны

В Windows 10 появятся звонки через Android-смартфоны

14 часов назад
Киану Ривз заглянул в гости к Хидео Кодзиме

Киану Ривз заглянул в гости к Хидео Кодзиме

14 часов назад
Ответ на вопрос "жизни, Вселенной и вообще": 42 разложили на три куба

Ответ на вопрос "жизни, Вселенной и вообще": 42 разложили на три куба

15 часов назад
Критики оценили аниме "Спящая принцесса"

Критики оценили аниме "Спящая принцесса"

15 часов назад
Найден серьезный "побочный эффект" вегетарианства

Найден серьезный "побочный эффект" вегетарианства

15 часов назад
Химики раскрыли секрет безупречной сохранности одного из свитков Мёртвого моря

Химики раскрыли секрет безупречной сохранности одного из свитков Мёртвого моря

18 часов назад
Госдума предлагает установить единую минимальную цену на сигареты

Госдума предлагает установить единую минимальную цену на сигареты

18 часов назад
Искусственный интеллект впервые успешно сдал выпускной экзамен для школьников

Искусственный интеллект впервые успешно сдал выпускной экзамен для школьников

19 часов назад
Самые грустные моменты в мультфильмах

Самые грустные моменты в мультфильмах

19 часов назад
Грядет дорожный катаклизм: ГИБДД пустит за руль несовершеннолетних!

Грядет дорожный катаклизм: ГИБДД пустит за руль несовершеннолетних!

20 часов назад
Большая презентация Apple: что покажут и как посмотреть

Большая презентация Apple: что покажут и как посмотреть

21 час назад
Новый Land Rover Defender почти рассекретили за день до дебюта

Новый Land Rover Defender почти рассекретили за день до дебюта

21 час назад
Препараты от диабета неожиданно омолодили людей

Препараты от диабета неожиданно омолодили людей

22 часа назад
Новая Toyota RAV4 для России: названы моторы и оснащение

Новая Toyota RAV4 для России: названы моторы и оснащение

23 часа назад
Топ-10 регионов России с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Топ-10 регионов России с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

09.09.2019 06:05
Странные совпадения: какую роль сыграли в "день тишины" Google и Facebook

Странные совпадения: какую роль сыграли в "день тишины" Google и Facebook

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку