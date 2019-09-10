Теннисистка Варвара Флинк успешно стартовала на турнире на Открытом чемпионате Японии

В японской Хиросиме стартовал Открытый чемпионат Японии по теннису. В первом круге российская теннисистка Варвара Флинк нанесла поражение спортсменке из Словакии Кристине Куцовой.

Варвара обыграла соперницу в двух партиях 6:3. 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Соперница Флинк определится в поединке между испанской Сарой Соррибес-Тормо и румынкой Сораной Кырстей, сообщает ТАСС.

Продолжает борьбу еще одна россиянка Вероника Кудерметова. В первом круге Вероника была сильнее выступающей под флагом США Варвары Лепченко. Кудерметова сыграет с победительницей матча между Грит Миннен (Бельгия) и Кристиной Макхейл (США).