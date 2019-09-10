Brexit: Северная Ирландия может навсегда остаться в ЕС

Парламент Великобритании приостановил работу до 14 октября. Процедура для Соединенного Королевства — привычная. Однако пауза, как правило, длится около недели. А на этот раз премьер Борис Джонсон запросил у Королевы куда более длительный перерыв для переговоров с Брюсселем и подготовки к Brexit.

Запрет Brexit без соглашения обрел форму закона. После того, как королева Елизавета II поставила под ним свою подпись, правительство обязано его исполнить. Премьер-министр Джонсон по-прежнему откладывать Brexit не намерен. Но тональность своих высказываний он все-таки смягчил.

"Я хочу найти способ и заключить соглашение. Как и вы, я внимательно изучил и оценил последствия выхода без сделки для нашей страны. Конечно, мы можем обойтись и без соглашения, Великобритания выдержит это. Однако это будет означать провал государственного управления, за который мы все будем нести ответственность".

Бориса Джонсона принимал в Дублине премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Главный вопрос — как после Brexit сохранить ирландскую границу открытой. Лондон не устраивает прежнее соглашение с Брюсселем, при котором принадлежащая короне Северная Ирландия рискует навсегда остаться в ЕС. Джонсон обещал найти другой вариант, но его пока никто не видел.

"Мы открыты для альтернативных предложений, но они должны быть реалистичными, работоспособными и имеющими юридическую силу. Однако таких предложений мы до сих пор не получали", — заявил Варадкар.

Обновленный договор о выходе должен быть согласован на саммите Евросоюза в середине октября. Если нет, то Джонсону нужно будет что-то решать с отсрочкой. Игнорировать только что приятный закон он не может, в правительстве пытаются придумать, как его обойти.

"Премьер-министр сказал, что он скорее умрет в канаве, нежели попросит отсрочку, чтобы защитить нашу экономику от падения в пропасть. Господин спикер, если это так, тогда премьер-министр должен уйти в отставку", — заявил лидер фракции шотландских националистов в Палате Общин Йен Блэкфорд.

Нельзя исключать, что в самом Евросоюзе не согласятся дальше откладывать Brexit, назначенный на 31 октября. Этот же день выбрал для своей отставки спикер нижней палаты британского парламента — Джон Беркоу, сделав эмоциональное заявление со слезами на глазах.

"За все время, что я был спикером, я стремился лишь увеличивать власть этого законодательного органа. Однако я никогда не смог бы этого делать без поддержки своей превосходной команды, а прежде всего без моих жены и детей", — сказал Беркоу.

Он занимал этот пост 10 лет и уходит в жестком конфликте со многими из своих однопартийцев-консерваторов. В окружении Джонсона считают, что спикер в последнее время подыгрывал оппозиции и противникам Brexit.

Этот конфликт разгорелся после решения правительства приостановить работу парламента. Начиная с сегодняшнего дня, он не будет работать в течение ближайших пяти недель. Но это не значит, что борьба за или против Brexit станет менее жесткой.

Разошлись депутаты за полночь. Сначала обязали правительство раскрыть всю внутреннюю переписку, связанную с приостановкой работы парламента. Затем спорили из-за повторной попытки премьер-министра объявить досрочные выборы.

"Спасибо, господин спикер, что позволили мне повторить важную мысль о том, что я не буду просить о другой отсрочке. Населению страны это просто надоело. Люди Великобритании, мистер спикер, сыты такими деликатесами по горло", — сказал Борис Джонсон.

"Тишина! Это полнейший беспорядок. Члены парламента не должны здесь кричать. Нельзя кричать в этом органе. Есть правила, которые нужно соблюдать!", — заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Очередную попытку Джонсона объявить досрочные выборы парламентарии ожидаемо отвергли.