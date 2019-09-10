В Болгарии задержан лидер движения "Русофилы"

В Болгарии задержан глава Национального движения "Русофилы" Николай Малинов и его заместитель Милен Чакыров. Также был задержан секретарь "Русофилов", бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов.

Во вторник утром они были доставлены на допрос. Об этом сообщает болгарская пресса. Официального подтверждения информации от прокуратуры пока нет.

В доме Борисова провели обыск и изъяли компьютер и документы, передает ТАСС. Задержанных подозревают в шпионаже в пользу иностранного государства или иностранной организации. За это в Болгарии им может грозить срок от 5 до 15 лет.