Live

Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 сентября 201910:50

Смоленские археологи обнаружили захоронения времен войны 1812 года

ГТРК "Смоленск"

Смоленским археологам удалось обнаружить захоронения времен войны 1812 года. Именно в этих местах, под Вязьмой, в октябре русские полки пытались остановить французские войска. Об этом сообщает ГТРК "Смоленск".

Как рассказали историки, найденные предметы подтверждают сведения о том, что здесь базировались части русской армии. События, которые происходили под Вязьмой, отражены в исторических хрониках. По словам руководителя археологической экспедиции института археологии РАН Александра Хохлова, бои здесь были очень серьезные. В итоге русским удалось сдвинуть французские войска и продвинуться к Смоленску.

Интересно, что археологи откопали не только предметы, принадлежащие нашим далеким соотечественникам, например, нательные кресты. Попались им и французские монеты — это значит, что обнаруженное захоронение было общим. Как объяснил археолог Михаил Пронин, объясняется это тем, что во время войны существовали так называемые санитарные захоронения. В них покоятся останки всех погибших, без национальных различий. Создавались такие массовые могилы для того, чтобы избежать распространения инфекций.

Находки времен войны 1812 года в этом году также были обнаружены в центре Смоленска и на территории Вязьмы. Для специалистов каждое захоронение представляет большую ценность, позволяя узнать что-то новое об истории и жизни наших предков.

Текст: ГТРК "Смоленск"

Сейчас

11:35

Основатель Alibaba покинул пост председателя совета директоров

07:22

Жертвами наводнения в Таиланде стали десятки людей

05:19

Паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре близка к пиковой

03:48

Британский парламент проголосовал против досрочных выборов

02:26

Северная Корея провела новые ракетные пуски

00:44

Жертвами крупного ДТП в Нигерии стали 11 человек

23:29

Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Государственная Дума начинает осеннюю сессию

Государственная Дума начинает осеннюю сессию

6 часов назад
Brexit: Северная Ирландия может навсегда остаться в ЕС

Brexit: Северная Ирландия может навсегда остаться в ЕС

2 часа назад
В Болгарии задержан лидер движения "Русофилы"

В Болгарии задержан лидер движения "Русофилы"

2 часа назад
Президент "Урала" готов взять Кокорина и Мамаева

Президент "Урала" готов взять Кокорина и Мамаева

3 часа назад
"Не рассчитал": Дима Билан извинился за сорванный концерт

"Не рассчитал": Дима Билан извинился за сорванный концерт

3 часа назад
Бывшая жена Чернышева: Петр сделает все, чтобы поддержать Заворотнюк

Бывшая жена Чернышева: Петр сделает все, чтобы поддержать Заворотнюк

12 минут назад
Названы продукты, которые нельзя мыть

Названы продукты, которые нельзя мыть

19 минут назад
Старение населения: 10 стран с самым низким числом детей

Старение населения: 10 стран с самым низким числом детей

5 часов назад
"Бегите оттуда!": в Геленджике вспыхнул центральный рынок

"Бегите оттуда!": в Геленджике вспыхнул центральный рынок

1 час назад
В столовой липецкой школы нашли червей в рисе

В столовой липецкой школы нашли червей в рисе

1 час назад
Ученые утверждают, что обнаружен механизм, который обезвреживает вирус СПИД

Ученые утверждают, что обнаружен механизм, который обезвреживает вирус СПИД

6 часов назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

20 часов назад
Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

09.09.2019 09:09
Мужчина прикинулся арендатором и ограбил риелтора

Мужчина прикинулся арендатором и ограбил риелтора

23 минуты назад
Вести.net: Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в российские выборы

Вести.net: Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в российские выборы

34 минуты назад
Вести.net: Telegram начал публичное тестирование блокчейна TON

Вести.net: Telegram начал публичное тестирование блокчейна TON

1 час назад
Пропавший без вести молодой человек погиб в страшной аварии в Башкирии

Пропавший без вести молодой человек погиб в страшной аварии в Башкирии

1 час назад
Следующим соперником Поветкина может стать американец Хантер

Следующим соперником Поветкина может стать американец Хантер

1 час назад
Биологическое старение людей впервые обратили вспять

Биологическое старение людей впервые обратили вспять

2 часа назад
Пловец из Екатеринбурга скончался после соревнований в открытом море

Пловец из Екатеринбурга скончался после соревнований в открытом море

2 часа назад
Прокуроры 50 штатов объявили об антимонопольном расследовании против Google

Прокуроры 50 штатов объявили об антимонопольном расследовании против Google

5 часов назад
Вокруг света в 77 лет: британская яхтсменка установила рекорд мира

Вокруг света в 77 лет: британская яхтсменка установила рекорд мира

6 часов назад
В Японии горит солнечная электростанция

В Японии горит солнечная электростанция

6 часов назад
Российским таксистам устроят тотальную проверку

Российским таксистам устроят тотальную проверку

6 часов назад
Паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре близка к пиковой

Паводковая обстановка в Комсомольске-на-Амуре близка к пиковой

6 часов назад
Глава Fight Nights Global: отец Хабиба – главный герой турнира UFC 242

Глава Fight Nights Global: отец Хабиба – главный герой турнира UFC 242

7 часов назад
Северная Корея провела новые ракетные пуски

Северная Корея провела новые ракетные пуски

9 часов назад
Кораблекрушение у берегов США обошлось без жертв

Кораблекрушение у берегов США обошлось без жертв

10 часов назад
Кирилл Вышинский: абсурдность дела против меня понимали даже в СБУ

Кирилл Вышинский: абсурдность дела против меня понимали даже в СБУ

11 часов назад
Политический кризис в Италии завершился

Политический кризис в Италии завершился

12 часов назад
Надежда Савченко стала официально безработной

Надежда Савченко стала официально безработной

12 часов назад
В Нидерландах застрелены двое детей и мужчина

В Нидерландах застрелены двое детей и мужчина

13 часов назад
Идеальный финал: после битвы с Надалем Медведев стал четвертой ракеткой мира

Идеальный финал: после битвы с Надалем Медведев стал четвертой ракеткой мира

14 часов назад
Пока в товарищах согласья нет: Москва, Киев и Брюссель назвали место и время переговоров по газу

Пока в товарищах согласья нет: Москва, Киев и Брюссель назвали место и время переговоров по газу

14 часов назад
Выбор сделан: как обновилась власть в регионах и как изменится лицо Мосгордумы

Выбор сделан: как обновилась власть в регионах и как изменится лицо Мосгордумы

14 часов назад
Во "ВКонтакте" запустился сервис с аудиокнигами по подписке

Во "ВКонтакте" запустился сервис с аудиокнигами по подписке

14 часов назад
Напавший на Памфилову арестован на два месяца

Напавший на Памфилову арестован на два месяца

16 часов назад
Турнир претендентов-2020. FIDE одобрила заявку Екатеринбурга

Турнир претендентов-2020. FIDE одобрила заявку Екатеринбурга

17 часов назад
В Windows 10 появятся звонки через Android-смартфоны

В Windows 10 появятся звонки через Android-смартфоны

17 часов назад
Киану Ривз заглянул в гости к Хидео Кодзиме

Киану Ривз заглянул в гости к Хидео Кодзиме

17 часов назад
Ответ на вопрос "жизни, Вселенной и вообще": 42 разложили на три куба

Ответ на вопрос "жизни, Вселенной и вообще": 42 разложили на три куба

18 часов назад
Критики оценили аниме "Спящая принцесса"

Критики оценили аниме "Спящая принцесса"

18 часов назад
Найден серьезный "побочный эффект" вегетарианства

Найден серьезный "побочный эффект" вегетарианства

18 часов назад
Химики раскрыли секрет безупречной сохранности одного из свитков Мёртвого моря

Химики раскрыли секрет безупречной сохранности одного из свитков Мёртвого моря

21 час назад
Госдума предлагает установить единую минимальную цену на сигареты

Госдума предлагает установить единую минимальную цену на сигареты

21 час назад
Искусственный интеллект впервые успешно сдал выпускной экзамен для школьников

Искусственный интеллект впервые успешно сдал выпускной экзамен для школьников

22 часа назад
Самые грустные моменты в мультфильмах

Самые грустные моменты в мультфильмах

22 часа назад
Грядет дорожный катаклизм: ГИБДД пустит за руль несовершеннолетних!

Грядет дорожный катаклизм: ГИБДД пустит за руль несовершеннолетних!

23 часа назад
Большая презентация Apple: что покажут и как посмотреть

Большая презентация Apple: что покажут и как посмотреть

09.09.2019 11:10
Новый Land Rover Defender почти рассекретили за день до дебюта

Новый Land Rover Defender почти рассекретили за день до дебюта

09.09.2019 10:57

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку