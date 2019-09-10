Смоленские археологи обнаружили захоронения времен войны 1812 года

Смоленским археологам удалось обнаружить захоронения времен войны 1812 года. Именно в этих местах, под Вязьмой, в октябре русские полки пытались остановить французские войска. Об этом сообщает ГТРК "Смоленск".

Как рассказали историки, найденные предметы подтверждают сведения о том, что здесь базировались части русской армии. События, которые происходили под Вязьмой, отражены в исторических хрониках. По словам руководителя археологической экспедиции института археологии РАН Александра Хохлова, бои здесь были очень серьезные. В итоге русским удалось сдвинуть французские войска и продвинуться к Смоленску.

Интересно, что археологи откопали не только предметы, принадлежащие нашим далеким соотечественникам, например, нательные кресты. Попались им и французские монеты — это значит, что обнаруженное захоронение было общим. Как объяснил археолог Михаил Пронин, объясняется это тем, что во время войны существовали так называемые санитарные захоронения. В них покоятся останки всех погибших, без национальных различий. Создавались такие массовые могилы для того, чтобы избежать распространения инфекций.

Находки времен войны 1812 года в этом году также были обнаружены в центре Смоленска и на территории Вязьмы. Для специалистов каждое захоронение представляет большую ценность, позволяя узнать что-то новое об истории и жизни наших предков.