Пропавший без вести молодой человек погиб в страшной аварии в Башкирии

Семнадцатилетний житель Уфимского района Башкирии пал жертвой столкновения фуры и легковушки. На "десятке" были установлены подложные номера, у водителя не было прав, а сам он последние три месяца числился пропавшим без вести. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.

Смертельное ДТП произошло утром 9 сентября на трассе М-5 в Туймазинском районе. На кадрах видно, как при выходе из поворота двигавшаяся на высокой скорости "Лада" вылетела на обочину, а при попытке вернуться в свою полосу угодила под колеса встречного грузовика.

Водителя легковушки доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. Позже выяснилось, что 17-летнего виновника аварии ранее уже ловили за рулем, хотя у него не было прав, а с июня текущего года он числился пропавшим без вести. На машине были установлены поддельные номера. В причинах произошедшего сейчас разбираются полицейские.