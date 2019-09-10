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10 сентября 201910:10

Пропавший без вести молодой человек погиб в страшной аварии в Башкирии

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Семнадцатилетний житель Уфимского района Башкирии пал жертвой столкновения фуры и легковушки. На "десятке" были установлены подложные номера, у водителя не было прав, а сам он последние три месяца числился пропавшим без вести. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.

 

Смертельное ДТП произошло утром 9 сентября на трассе М-5 в Туймазинском районе. На кадрах видно, как при выходе из поворота двигавшаяся на высокой скорости "Лада" вылетела на обочину, а при попытке вернуться в свою полосу угодила под колеса встречного грузовика.

Водителя легковушки доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. Позже выяснилось, что 17-летнего виновника аварии ранее уже ловили за рулем, хотя у него не было прав, а с июня текущего года он числился пропавшим без вести. На машине были установлены поддельные номера. В причинах произошедшего сейчас разбираются полицейские.

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