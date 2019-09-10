В столовой липецкой школы нашли червей в рисе

В Липецкой области управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой провело проверку по факту обнаружения червей в крупе в столовой средней школы № 2 города Задонска, передает "Интерфакс".

Проверяющие обнаружили червей в оставшейся рисовой крупе (2 кг), используемой для приготовления гарнира.

Ведомства проводят административное расследование, пробы крупы взяты для лабораторных исследований.

Отмечается, что случаев пищевых отравлений в задонской школе №2 не зарегистрировано.