Вратарь сборной Кюрасао умер накануне матча со сборной Гаити

Матч Лиги наций Конфедерации футбола КОНКАКАФ (Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) между сборными Гаити и Кюрасао был омрачен смертью одного из участников. За день до начала встречи вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер был обнаружен мертвым в гостиничном номере.

Сборная Кюрасао, прибывшая в столицу Гаити Порт-о-Пренс, не досчиталась на тренировке своего вратаря. Футболисты поднялись в номер к Питеру и обнаружили его мертвым. Причиной смерти 31-летнего футболиста стала остановка сердца, сообщает ТАСС.

Жарзиньо Питер выступал за клуб "Сентро Домингито". На его счету было 11 встреч в воротах сборной небольшой страны Карибского бассейна.