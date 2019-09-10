Бывшая жена Чернышева: Петр сделает все, чтобы поддержать Заворотнюк

Бывшая супруга фигуриста Петра Чернышева прокомментировала слухи о болезни его нынешней жены Анастасии Заворотнюк. По словам Натальи Анненко, если актриса сейчас действительно находится в сложной ситуации, то Петр сделает все возможное, чтобы ее поддержать.

"Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой", — рассказала она в интервью изданию "Комсомольская правда", добавив, что Чернышев — идеальный муж.

Брак Натальи Анненко и Петра Чернышенко продлился 7 лет. Вместе они уехали в США, гда Анненко впоследствии вышла замуж за американца. В настоящее время бывшая фигуриста проживает в Детройте, у нее двое детей.

"Мы с ним расстались хорошо, без скандалов. Он благородный человек. Просто он влюбился в свою партнершу, американку Наоми. Я закончила свои выступления, хотела иметь дом, детей. А у него только пошла карьера в гору, ему хотелось реализации", — объяснила Наталья Анненко причины расставания с Чернышевым.

На Анастасии Заворотнюк Петр женился в сентябре 208 года. А осенью 2018 года у пары родилась дочь Мила. В 2019 году в прессу просочилась информация о том, что у 48-летней актрисы обнаружили страшный диагноз — рак мозга. Сначала представители Заворотнюк опровергли эту информацию, но в артистических кругах все чаще стали обращать внимание на то, что Анастасия в последнее время не выходила на сцену и отказывалась от других выступлений. Некоторые предполагают, что болезнь могла спровоцировать гормональной терапии, которую женщина прошла, чтобы родить ребенка.

"Я не знаю достоверно, что случилось с его женой. Но если вдруг Петя меня попросит чем-то помочь, конечно, я помогу. В Америке очень хорошие врачи, которые умеют бороться с раком. И я знаю семьи, которые прошли через это испытание и живут дальше", — отметила Наталья Анненко, пожелав выздоровления Анастасии Заворотнюк.