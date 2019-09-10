В СК рассказали подробности ЧП с первоклассниками в кузбасской школе

В Следственном комитете Кузбасса рассказали о подробностях ЧП в школе Междуренска, где четверо учеников обварились кипятком. Ранее "Вести-Кузбасс" сообщали, что сегодня в столовой гимназии № 24 первоклассники получили ожоги из-за опрокидывания электрического чайника. По факту инцидента начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, учащиеся первого класса находились в столовой. Один из детей решил повиснуть на перекладине оборудования, где располагался электрический термопот. Из-за этого стол перевернулся, и на первоклассников опрокинулось устройство с кипятком. Четыре ребенка получили ожоги разной степени тяжести, троих из них госпитализировали", — уточнили представители Следственного комитета по Кемеровской области.

Следователям предстоит разобраться, насколько хорошо в учебном учреждении соблюдали меры безопасности.