"Бегите оттуда!": в Геленджике вспыхнул центральный рынок

Сильный пожар вспыхнул на вещевом рынке в центре Геленджика, огнем объят целый торговый ряд. Пострадал один человек, причем по собственной вине — он до последнего выносил товары из задымленной палатки. Очевидцы сняли полыхающий рынок на видео.

Огонь вспыхнул около 9 часов утра во вторник на Херсонской улице, в непосредственной близости от жилых домов. Загорелся павильон с одеждой, но пламя быстро перебросилось на соседние палатки, так что через несколько минут горел уже весь ряд — площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

В одной из палаток, где торговали бытовой химией и косметикой, началась канонада — взрывались баллончики с лаком для волос. Торговцы при этом игнорировали требования пожарных и полиции отойти подальше и не мешать тушению, напротив, то и дело пробирались в горящие палатки и вытаскивали вещи. В результате одному такому "спасателю" потребовалась медицинская помощь — он надышался угарным газом.

В настоящее время пожар локализован.