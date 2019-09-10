Оркестры со всей России приехали в Ярославль на фестиваль "Фантастическая симфония"

Крупное музыкальное мероприятие открылось в Ярославле. Столица "Золотого кольца" принимает первый фестиваль оркестров, сообщает ГТРК "Ярославия".

Концертная программа очень насыщенная. Открылся фестиваль "Фантастическая симфония" выступлением Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. В его составе — девяносто исполнителей из сорока регионов, возраст — от девяти до двадцати двух лет. Ярославскую область представляют шесть музыкантов. Как раз в эти дни у оркестра — турне по стране. Кроме Ярославля, коллектив даст концерт в Угличе.

Зрителей фестиваля ждут также выступления Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова и Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. Завершится концертная программа 12 ноября — перед любителями классической музыки впервые в Ярославле выступит Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан.