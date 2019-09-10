Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России

Трехкратный призер чемпионатов мира по биатлону Александр Логинов подписал контракт с СБР на следующий сезон. Ранее 27-летний спортсмен отказывался подписывать договор.

Логинова не устраивал пункт контракта, регламентирующий количество рекламных мест на экипировке под личных спонсоров. Но после серии переговоров с руководством СБР Александр согласился поставить свою подпись. Препятствий для выступлений Логинова за сборную России больше не существует.

Президент СБР Владимир Драчев подтвердил ТАСС, что Логинов подписал контракт. Отмечается, что ведущие биатлонисты подписали дополнительные соглашения, позволяющие им сохранять рекламные контракты со своими спонсорами.