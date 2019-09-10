Ситуацию с брошенной медведицей прокомментировали в Минприроды Карелии

Представители Министерства природных ресурсов и экологии прокомментировали ситуацию с брошенной в Лахденпохском районе медведицей. Напомним, хозяева оставили животное в клетке. Накануне по этому факту сотрудниками ведомства была организована проверка. По ее результатам направлено заявление в полицию.

"Мы направили заявление в ОМВД России по Лахденпохскому району на проведение проверки по факту жестокого обращения с животным (статья 245 Уголовного кодекса РФ). Дать оценку их действиям теперь должны правовые органы. Помимо этого мы планируем связаться с собственниками", — рассказали ГТРК "Карелия" в министерстве.

Напомним, в социальных сетях появились фотографии медведицы, которую хозяева бросили одну неподалеку от поселка Куркиеки.