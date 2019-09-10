Александр Дюков: Кокорин и Мамаев должны вернуться в большой футбол

Президент РФС Александр Дюков заявил, что хотел бы возвращения Александра Кокорина и Павла Мамаева в большой футбол. Оба футболиста в скором времени выйдут из колонии, где отбывают наказание.

"Я хотел бы, чтоб ребята вернулись в большой футбол. Надеюсь, что так и случиться", — приводит слова президента РФС РИА Новости. Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу по УДО. Оба футболиста являются свободными агентами и могут быть дозаявлены клубами РФЛ до открытия зимнего трансферного окна.

Александр Дюков отрицательно относится к идее совмещения главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым работы в национальной команде и клубе. "Считаю, что это не даст нашей сборной никаких дополнительных преимуществ. Честно скажу, я скорее противник этой идеи, чем сторонник", заявил Александр Дюков ТАСС. При этом глава РФС выразил удовлетворение выступлениями сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020.