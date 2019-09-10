Рада приняла закон об импичменте президента

Депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон о процедуре импичмента главы государства. За документ, внесенный в парламент Владимиром Зеленским, проголосовали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Между тем, по мнению депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестора Шуфрича, принятый закон вводит народ Украины в заблуждение, так как не снимает неприкосновенности с президента, а только уточняет процедуру ее снятия, передает РИА Новости.

Он напомнил, что процедура импичмента уже прописана в 111-й статье Конституции, и новый закон просто дублирует ее. При этом о неприкосновенности главы государства говорится в 105-ой статья Конституции.

"Если говорить честно и выполнить то, что обещалось, то надо было бы в 105-й статье Конституции, а не в отдельном законе, внести изменения и ликвидировать неприкосновенность президента", — указал Шуфрич.

Ранее Верховная рада Украины одобрила изменения в статью 80 Конституции Украины, лишив неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.