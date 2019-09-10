Овечкин разбил нос, упав с велосипеда

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" начали подготовку к сезону в Национальной хоккейной лиге. Нападающий Александр Овечкин появился на первой тренировке с синяками на лице.

Как объяснил сам Александр, накануне он упал с велосипеда и ударился лицом, Отсюда и синяки на лице, и ссадина на переносице. Сам Овечкин заявил, что ничего страшного не произошло.

Уже во время тренировке Александр упал и не смог продолжить занятия. Овечкин покинул тренировку, заметно прихрамывая. Но как заявил сам хоккеист, ничего страшного с ним не произошло и повреждение не помешает подготовке к сезону.