В Югре грибник оставил спутницу наедине с медведем и убежал

В Ханты-Мансийском автономном округе спасатели вывели из леса 55-летнюю женщину, которую наедине с медведем оставил испугавшийся мужчина.

Инцидент произошел еще 6 сентября на первом километре дороги Нягань — Талинка. Пара отправилась за грибами, но стоило им зайти в лес, как из-за деревьев появился косолапый. Мужчина бросился наутек, оставив свою спутницу наедине с хищником. Опомнившись, он позвонил в МЧС и рассказал о произошедшем.

На место немедленно был отправлен поисковой отряд. Спасатели обследовали лес и обнаружили женщину "в удовлетворительном состоянии", в медицинской помощи она не нуждалась.

О медведе никакой информации не поступало.