На Тайване пара смогла пожениться только в момент смерти невесты

В одной из клиник на Тайване влюбленный мужчина смог связать себя узами брака с любимой только в тот день, когда ее семья решила отключить женщину от систем жизнеобеспечения.

История их любви началась 11 лет назад, но родные мужчины не давали согласия на брак, поскольку женщина была матерью-одиночкой, воспитывавшей двух детей.

Спустя более десяти лет семья мужчины все-таки приняла его выбор и дала согласие на брак, но 22 августа невеста попала в ДТП: ее мотоцикл сбил автомобиль.

Женщина впала в кому, а 25 августа у нее диагностировали смерть мозга. Родственники невесты приняли решение о том, что ее 12 органов, включая сердце, печень, роговицу, кожу и сосуды, отдадут тем, кто в этом нуждается.

Став после смерти донором, она, сказали родственники, поможет другим.

Но перед тем, как отключить женщину от систем жизнеобеспечения, ее любимый мужчина прямо в палате попросил провести церемонию бракосочетания.

"Молодожены" были оба в красных футболках, забинтованную голову невесты украсили белой вуалью, и перед плачущими родственниками жених надел на палец любимой обручальное кольцо.

Эта история, как пишет AsiaOne, растрогала до слез многих жителей Тайвани.