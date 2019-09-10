Песков: Смоленков, которого называют американским шпионом, работал в Кремле

Олег Смоленков, которого СМИ назвали американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей​​​. Представитель Кремля отметил, что рассуждения американских СМИ относятся к жанру "Криминального чтива".

Как сообщал телеканал NBC, "информатор" проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США.