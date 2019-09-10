Волейболист Дмитрий Мусэрский сыграет на чемпионате Европы

Стал известен состав мужской сборной России по волейболу, которая примет участие в чемпионате Европы. В состав нашей команды вошел Дмитрий Мусэрский из японского "Сантори Санбердз",

Олимпийский чемпион 2012 года Дмитрий Мусэрский вернулся в сборную в нынешнем году и помог россиянам завоевать олимпийскую лицензию. Теперь Дмитрий примет участие в первенстве континента, которое пройдет в 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. На групповом этапе россияне сыграют в Словении со сборными хозяев, Финляндии, Турции, Македонии и Белоруссии.

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо вызвал в команду следующих волейболистов. связующие — Александр Бутько, Игорь Кобзарь; диагональные — Максим Михайлов, Виктор Полетаев; блокирующие — Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев; доигровщики — Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Антон Семышев; либеро — Валентин Голубев, Евгений Андреев.