Жительница Тюмени вступила в поединок с парковочным шлагбаумом. Видео

Камера наблюдения запечатлела сомнительные приключения жительниц Тюмени, произошедшие в ночь на минувшую субботу, 7 сентября.

На записи видно, как автомобиль подъехал к выезду с парковки. Через некоторое время из салона вышла женщина-пассажир, тут же начавшая ломать шлагбаум.

После непродолжительной "борьбы" железный шлагбаум сдался, после чего дамы победоносно удалились.

Представитель компании, эксплуатирующей парковку, выразил недоумение по поводу акта вандализма. Дело в том, что автомобиль пробыл на стоянке менее 15 минут – согласно действующим правилам, плата за это не взимается, об этом сообщают местные СМИ. Для беспрепятственного выезда было достаточно просто воспользоваться чеком, полученным на въезде.

Полицейские уже разыскивают участниц инцидента. В перспективе им предстоит возместить ущерб, нанесенный муниципальному имуществу, и оплатить соответствующий штраф.