Легкоатлеткам Чичеровой и Лашмановой не предоставили нейтральный статус

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала группе российским легкоатлетам в получении нейтрального статуса. В их число вошли Анна Чичерова, Елена Лашманова и еще 16 спортсменов.

Не получили статус нейтральных, а, как следствие, лишились возможности выступать на международных соревнованиях Елена Лашманова (спортивная ходьба), Антонина Кривошапка (бег на 400 м), Анна Чичерова (прыжки в высоту), Екатерина Конева (прыжки в длину, тройной прыжок), Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (800, 1500м), Алена Гордеева (толкание ядра), Ангелина Жук-Краснова (прыжки с шестом), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Александра Ярышкина (прыжки в высоту), Максим Якушев (3000 м с/п), Наталья Погребняк (100, 200 м), Екатерина Завьялова (800, 1500 м), Павел Савин (400 м) и Анастасия Витюгова (метание диска).

При этом IAAF предоставила указанный выше статус 11 российским легкоатлетам. Смогут выступать на международной арене прыгун в высоту Михаил Акименко, Ксения Аксенова (бег на 400 метров), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Владислав Панасенков (метание копья), Дмитрий Сорокин (тройной прыжок), Сардана Трофимова (марафон), Анна Тропина (стипль-чез), Юлия Турова (ходьба на 20 км), Наталья Аксенова (прыжки в высоту), Анатолий Рыбаков (бег на 5000 и 10000 м), Константин Шабанов (бег с барьерами).