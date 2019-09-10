Госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций

Впервые после введения антироссийских санкций чистый государственный долг Российской Федерации стал отрицательным — то есть меньше, чем ликвидные активы, которыми обладают федеральные власти, регионы и внебюджетные госфонды.

По подсчетам РБК, основанным на данных Минфина и Центробанка, это стало возможным благодаря значительному росту государственных резервов. По данным на 1 августа, объем ликвидных активов государства составил 17,6 триллионов рублей (это 16,2% прогнозного ВВП). Тогда как объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований, включая госгарантии по кредитам предприятий, на ту же дату составлял только 16,2 триллиона рублей. Если бы России было необходимо одномоментно погасить все свои долги, то это можно было бы сделать за счет одних только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках, указывает издание.

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, то, что удалось сделать в макроэкономике России с 2014 по 2019 годы, "точно попадет в учебники".

Однако, это имеет и обратную сторону — низкие темпы роста российской экономики, отмечают эксперты. "Бюджет наращивает сбережения, по сути, изымая средства у частного сектора", — пояснила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова. Так, за первое полугодие 2019 года ВВП страны увеличился только на 0,7% в годовом выражении.