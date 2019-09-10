Сосредоточиться на законах прямого действия: Госдума открыла осеннюю сессию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента. Обращаясь к депутатам, он пожелал всем удачи в работе, отметив, что в течение ближайших четырех месяцев их ждет интересная, напряженная работа, передает РИА Новости​​​.

Володин напомнил, что Госдуме предстоит работа над одним из главных законов страны — бюджетом на ближайший год и плановые два последующих года. В связи с этим спикер призвал депутатов не сводить рассмотрение этого закона только к обсуждению финансирования конкретных объектов и статей, а постараться через его принятие выйти на решение других важных вопросов.

Кроме того, спикер призвал депутатов сосредоточиться на принятии законов прямого действия и отметил, что это поддерживает руководство страны.

Как пояснил Володин, законы прямого действия ко многому обязывают депутатов. "Мы полностью берем ответственность на себя. Законы с отсылочными нормами — это законы, когда мы поручаем правительству, министерствам принимать нормативные акты, формировать нормативную базу".

Он отметил, что не всегда нормативная база принимается в сроки, обозначенные в законе. В качестве примера Володин привел изменения в Лесной кодекс РФ, которые касаются предупреждения и тушения лесных пожаров.

"Закон был принят в середине 2016 года. Десять раз переносились сроки издания к нему подзаконного акта правительства о нормативах по обеспечению регионов всем необходимым для тушения пожаров", — сказал политик.

После того, как председатель объявил об открытии весенней сессии, парламентарии стоя спели гимн Российской Федерации.