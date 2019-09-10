"Да, это мои волосы": Трамп похвастался новой прической

Во время выступления в Северной Каролине перед многотысячной аудиторией президент США похвастался своей прической. Ее он сменил еще в июне, перед визитом в Великобританию, чем удивил многих соотечественников, передает "Россия 24".

Тогда смена имиджа вызвала бурную волну обсуждения в соцсетях. Сейчас Трамп вновь заговорил о своих волосах, когда вопрос коснулся выбора места для выступления – ради того, чтобы на него смогло прийти больше людей, он даже готов был постоять под дождем и намочить свою прическу.

"Да, это мои волосы. Может, не идеальные, но намного лучше, чем у большинства друзей в моем возрасте", — сказал президент США.

Возможно, таким образом он отреагировал на предположения соотечественников о том, что, стремясь прикрыть лысину, Трамп прибегает к искусственным ухищрениям.

Кто-то говорил, что прическа Трампа — результат пересадки волос, а кто-то насмехался, что он укладывает волосы с помощью лака, маскируя плешь, напоминает РИА Новости.

Кроме того, в 2012 году певица Шер усомнилась в том, что у Трампа (на тот момент он был бизнесменом) натуральные волосы.

Трамп, в свою очередь, отреагировал словами, что, в отличие от Шер, у него все натуральное.

Нередко насмехаются и над цветом волос Трампа, которые меняют цвет, а зимой в "Твиттере" получил огромное количество комментариев и лайков сделанный с помощью фоторедактора коллаж.

На нем фото президента США размещено рядом с изображением его лица без знаменитой прически и загара.

Автор коллажа предположил, что так выглядел бы Трамп, будь он "нормальным человеком".