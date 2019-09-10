Юный канадец случайно раскрыл дело о пропавшей 27 лет назад женщине

Канадский подросток случайно раскрыл уголовное дело о пропавшей по пути на свадьбу женщине, тело которой не могли найти на протяжении 27 лет, сообщает CBS. Более того, ему пришлось убеждать полицейских в том, что сделанная им находка — не ошибка.

Начало трагической истории было положено осенью 1992 года, когда жительница Британской Колумбии Джанет Фаррис на своей машине отправилась на свадьбу в Альберту, но до места так и не добралась, бесследно исчезнув. Следователи обследовали весь маршрут, но не нашли и намека на то, куда бы могла запропаститься женщина.

В середине августа текущего года 13-летний Макс Веренка катался на лодке по озеру Гриффин, что недалеко от Ревелстока, и заметил лежащий на две автомобиль. О своей находке он рассказал матери, но та предположила, что это легковушка, утонувшая после ДТП в 2009 году, а потому не придала особого значения словам сына. Тем не менее она поведала о произошедшем конному полицейскому, который навестил их дома через пару дней.

Днем 21 августа группа стражей порядка вместе с мальчиком отправились к месту, где он видел автомобиль, но из-за яркого солнца им ничего не удалось разглядеть. Тогда Макс взял свою GoPro и нырнул в воду — школьник сделал кадры, которые убедили правоохранителей в том, что его слова не выдумка.

В машине опознали Honda Accord 1986 года выпуска. Позже водолазы обнаружили в салоне труп Джанет Фаррис. Автомобиль подняли на поверхность 24 августа.

"Хуже всего было не знать", — признался сын погибшей женщины, которому недавно стукнуло 62 года.