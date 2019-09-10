Тони Фергюсон готов сразиться с Хабибом Нурмагомедовым

Американский бое Тони Фергюсон выразил желание провести бой с чемпионом мира по версии UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Фергюсон предлагает провести поединок в декабре.

Тони Фергюсон утверждает, что хочет позвонить Хабибу по телефону и договориться о встрече. " Нам надо сделать это в декабре. Я в предвкушении. Я хочу драться в декабре, я устал проводить поединки только раз в год", — приводит слова Фергюсона РИА Новости. 8 июня Тони Фергюсон победил нокаутом другого американца Дональда Серроне.

Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов четыре раза должны были встретиться в октагоне. Но поединки всякий раз отменялись из-за проблем со здоровьем то у одного, то у другого бойца. Оба провели по 28 боев. Но если Хабиб выиграл все поединки, то у Тони на 25 побед приходится 3 поражения.